İstanbul Arnavutköy Sahili'nde midye toplamak için denize dalan ve kendisinden haber alınamayan Cemil Salman'ın, 12 saatlik arama çalışmalarının ardından dalış yaptığı yerin yakınında cansız bedeni bulundu. Salman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Arnavutköy Sahili'nde, midye salyangoz toplamak için denize dalan Cemil Salman'ın dalış yapan arkadaşları cansız bedenine ulaştı.

Olay, dün sabaha karşı Beşiktaş Arnavutköy Sahili'nde meydana gelmiş, iddiaya göre Cemil Salman ile iki arkadaşı, midye salyangoz toplamak için denize dalmış, dalıştan bir süre sonra, iki arkadaş denizden çıkarken, Salman yüzeye çıkmamıştı. Durumu fark eden arkadaşları suda bir süre Cemil Salman'ı kendi imkanları ile aramış ancak bir ize rastlayamayınca, polis ve itfaiye ekiplerine haber vermişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Salman'ı aramak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Öte yandan, sahil güvenlik ekipleri ve Cemil Salman'ın dalgıç arkadaşları ile arama çalışmaları 12 saat sürmüştü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çalışmaların sürdüğü sırada Salman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın cansız bedeni, dalgıç arkadaşları tarafından dalış yapılan yerin 10 metre ilerisinde bulundu. Salman'ın cenazesi, olay yerine sevk edilen ambulans ile otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

