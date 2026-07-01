Kocaeli'de misafir olarak bulunduğu evde başından vurularak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ece Naz Macit'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, "kasten öldürme" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 29 Haziran tarihinde Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 2 genç kız, ziyaret amacıyla Sırasöğütler Mahallesi'ndeki eve geldi. Bir süre sonra misafir kadınlardan Ece Naz Macit (18) silahla başından vuruldu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KANLAR İÇİNDE BULUNAN ECE NAZ HASTANEDE ÖLDÜ

Eve giden ekipler, kanlar içinde olan Macit'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Misafir olarak gittiği evde hayatını kaybetmişti! Ece Naz'ın yanındakiler tutuklandı

EVDE BULUNANLARIN HEPSİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaparken, olay sırasında evde bulunan 2'si erkek 3 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan S.C.G., Y.O. ve A.A. isimli 3 şüpheli, bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, "kasten öldürme" ve "6136 SKM" suçundan tutuklandı.

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