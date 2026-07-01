Misafir olarak gittiği evde hayatını kaybetmişti! Ece Naz'ın yanındakiler tutuklandı
Kocaeli'de misafir olarak bulunduğu evde başından vurularak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ece Naz Macit'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, "kasten öldürme" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Olay, 29 Haziran'da Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde bir evde meydana gelmiştir.
- Ziyaret amacıyla eve gelen 2 genç kızdan Ece Naz Macit (18) silahla başından vurulmuştur.
- Silah sesini duyanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiştir.
- Ece Naz Macit, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.
- Olay sırasında evde bulunan 2'si erkek 3 kişi gözaltına alınmıştır.
- Gözaltına alınan S.C.G., Y.O. ve A.A. isimli şüpheliler, mahkemeye çıkarılarak "kasten öldürme" ve "6136 SKM" suçundan tutuklanmıştır.
Olay, 29 Haziran tarihinde Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 2 genç kız, ziyaret amacıyla Sırasöğütler Mahallesi'ndeki eve geldi. Bir süre sonra misafir kadınlardan Ece Naz Macit (18) silahla başından vuruldu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KANLAR İÇİNDE BULUNAN ECE NAZ HASTANEDE ÖLDÜ
Eve giden ekipler, kanlar içinde olan Macit'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
EVDE BULUNANLARIN HEPSİ TUTUKLANDI
Polis ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaparken, olay sırasında evde bulunan 2'si erkek 3 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan S.C.G., Y.O. ve A.A. isimli 3 şüpheli, bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, "kasten öldürme" ve "6136 SKM" suçundan tutuklandı.