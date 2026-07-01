Kapıkule ve Hamzabeyli başta olmak üzere sınır kapılarında yaşanan uzun bekleme süreleri iki ülkenin gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev, geçişlerin hızlandırılması, ticaretin aksamaması ve gurbetçiler ile ihracatçıların mağduriyet yaşamaması için ilave tedbirlerde iş birliği konusunda mutabakata vardı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesini, özellikle yaz sezonunun gelmesiyle birlikte gündemden düşmeyen sınır kapılarındaki yoğunluk ve Avrupa Birliği’nin (AB) yeni uygulamaya koyduğu Giriş/Çıkış Sistemi (EES) oluşturdu.

KAPIKULE VE HAMZABEYLİ GÜNDEMDEYDİ

Görüşmede özellikle Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yaşanan işlem yoğunluğu ve bekleme süreleri ele alındı. Yaz sezonunda Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek gurbetçiler, iş insanları ve ihracatçıların geçişlerinin daha hızlı sağlanması amacıyla alınabilecek ilave tedbirler masaya yatırıldı.

Hamzabeyli ve Kapıkule'deki yoğunluk masada! Türkiye ile Bulgaristan'dan ortak adım

Türkiye, geçiş süreçlerinin hızlandırılması için beklentilerini Bulgaristan tarafına iletti.

Ömer Bolat

İLAVE TEDBİRLERDE MUTABAKAT

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki ülke, ticaret akışının kesintisiz sürdürülmesi, yurt dışında yaşayan vatandaşların ve ihracatçıların mağduriyet yaşamaması ile sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla iş birliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardı.

Hamzabeyli ve Kapıkule'deki yoğunluk masada! Türkiye ile Bulgaristan'dan ortak adım

PERSONEL SAYISI ARTIRILDI

Bakan Bolat, Türkiye tarafından sınır kapılarında yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla gümrük personeli ve kolluk görevlisi sayılarının artırılması, teknik altyapının güçlendirilmesi geçiş süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik alınan tedbirler hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

Hamzabeyli ve Kapıkule'deki yoğunluk masada! Türkiye ile Bulgaristan'dan ortak adım

Görüşmede ayrıca, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ticaret akışının ve Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerin kesintisiz şekilde sürdürülmesi, yurtdışında yaşayan vatandaşların ve iş dünyasının herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve sınır kapılarındaki yoğunluğun etkin biçimde yönetilmesi amacıyla iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

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