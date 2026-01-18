Muğla’nın Gökova Körfezi açıklarında batan fiber teknede bulunan 5 kişiden biri hayatını kaybetti, 4 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Muğla’nın Gökova Körfezi’nde yaşanan tekne kazası faciayla sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, Gökçe Sahili açıklarında seyir halinde olan 5 metrelik fiber teknenin battığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yapıldı. İhbarda, teknede bulunan 5 kişiden birinin Ziraatçılar Koyu’nda kayalıklara çıktığı, üç kişinin ise denizde kaybolduğu bilgisi yer aldı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik botları tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, denizde bulunan 4 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yapılan kontrollerde 66 yaşındaki İ.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan sağ kurtarılan A.Ö., Y.İ., E.Ö. ve A.Ö. isimli, aralarında 2 kadının da bulunduğu 4 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Marmaris’in Çamlı Mahallesi’ndeki iskeleye çıkarıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, teknenin neden battığına ilişkin inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

