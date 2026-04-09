Muş’ta hasta nakli yapan ambulansın şarampole devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Malazgirt Devlet Hastanesi’nden Muş Devlet Hastanesi’ne sevk edilen anne ve bir günlük bebeği taşıyan paramedik Taha A. yönetimindeki ambulans, Karakale köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Muş’ta ambulans devrildi! Yaralılar var

5 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada ambulans sürücüsü Taha A. ile sağlık personelleri Pervin A. ve İlknur Y., hasta anne Fatma T. ve bir günlük bebeği yaralandı.

Muş’ta ambulans devrildi! Yaralılar var

ANNENİN DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne Fatma Tekin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

