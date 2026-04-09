İhlas Haber Ajansı
Muş’ta ambulans devrildi! Yaralılar var
Muş’ta hasta nakli yapan ambulansın şarampole devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
3 dk önce
Malazgirt Devlet Hastanesi'nden Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen anne ve bebeğini taşıyan ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Malazgirt Devlet Hastanesi’nden Muş Devlet Hastanesi’ne sevk edilen anne ve bir günlük bebeği taşıyan paramedik Taha A. yönetimindeki ambulans, Karakale köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada ambulans sürücüsü Taha A. ile sağlık personelleri Pervin A. ve İlknur Y., hasta anne Fatma T. ve bir günlük bebeği yaralandı.
ANNENİN DURUMU CİDDİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne Fatma Tekin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
