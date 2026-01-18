Nevşehir’in Çardak Köyü’nde 2,5 yaşındaki Amine A., bazanın aniden kapanması sonucu başının sıkışmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ailenin tek çocuğu olan Amine’nin ön otopsisinde boğulma nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de 2 buçuk yaşındaki Amine A., ailesiyle birlikte dedesinin Çardak Köyü'ndeki evine geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde yatmaya hazırlandıkları sırada aile yakınlarından biri bazanın altından malzeme çıkartırken Amine A. bazanın içerisine kafasını uzattı. Amine'nin kafası, aniden kapanan bazada sıkıştı.

KÜÇÜK AMİNE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma evde inceleme yaparken, ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırılan 2 buçuk yaşındaki Amine, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU

Küçük çocuğun cenazesi Çardak Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Amine A.'nın ailenin tek çocuğu olduğu ve yapılan ön otopsisinde boğulmadan dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

