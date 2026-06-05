Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi kahretti: Bataklıktan kurtaramadım
Adana'da sokak ortasında kendisine bıçak çeken oğlunu öldüren baba tutuklandı. Oğlunun başında beklediği anlarda görüntülenen baba, ifadesinde "Oğlumu uyuşturucu ve kumar batağından kurtaramadım. Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dedi.
- Olay, 3 Haziran günü Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi.
- Emekli polis baba F.K., uyuşturucu bağımlısı oğlu A.K.K.'den para istedi, oğlu bıçakla saldırdı.
- Baba F.K. ise tabancasıyla oğluna ateş etti ve A.K.K. çeşitli yerlerinden vurularak öldü.
- F.K. olayın ardından polisi arayarak durumu bildirdi ve olay anı cep telefonuyla görüntülendi.
- Hayatını kaybeden A.K.K.'nin geçen yıl Kozan'daki orman yangınında kaybolduğu ve sağ olarak bulunduğu bilgisi de yer alıyor.
- Baba F.K., emniyetteki sorgusunda oğlunu uyuşturucu ve kumardan kurtaramadığını belirterek pişmanlığını dile getirdi.
- F.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3 Haziran günü Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde uyuşturucu bağımlısı A.K.K. (23), emekli polis babası F.K.'den (52) para istedi. Baba F.K.'nin para vermeyi reddetmesi üzerine A.K.K., yanında bulunan bıçakla babasına saldırdı.
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OĞLUNU ÖLDÜRÜP BAŞINDA BEKLEDİ
Bunun üzerine F.K., tabancasıyla oğluna ateş açtı. Şarjöründeki mermiler bitene kadar ateş ettiği öne sürülen F.K.'nin silahından çıkan kurşunlarla A.K.K. çeşitli yerlerinden vurularak yere yığıldı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan F.K., durumu polise bildirdi. Olay anı ise anbean cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, A.K.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri gelene kadar oğlunun başında bekleyen F.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin yapılması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
GEÇEN YIL ORMAN YANGININDA KAYBOLMUŞ
Öte yandan, hayatını kaybeden A.K.K.'nin orman işçisi olduğu öğrenildi. A.K.K.'nin, geçen yıl 8 Ağustos'ta Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları sırasında kaybolduğu ortaya çıktı. Yangın bölgesinde kaybolan genç işçi için başlatılan arama çalışmalarında ekipler seferber olmuş, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından A.K.K. sağ olarak bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.
Cenaze namazının ardından A.K.K.'nin cenazesi, Kozan Asri Mezarlığı'na defnedildi.
"UYUŞTURUCU VE KUMARDAN KURTARAMADIM"
Emniyetteki sorgusunda F.K., "Oğlum uyuşturucu bağımlısı, kumar borcu da var. Para istedi vermeyince tartıştık. Engellemeye çalıştım ama saldırmaya devam edince vurmak zorunda kaldım. Oğlumu uyuşturucudan ve kumar batağından kurtaramadım. Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.