Kayseri'de avukat olan oğlunun, eski müvekkilini adliye önünde öldüren baba M.A., maktülün kendisine küfür ettiğini iddia edip "Bunu kendime ar ettim, gittim vurdum. Bizim bulunduğumuz ortamlarda bu tür küfürler olmaz. Olursa bir bedeli olur" dedi. Firari oğlunun suçu olmadığını söyleyen katil zanlısı "Başka kimsenin suçu yok. Olay, bireysel olayımdır" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de 7 Ocak 2020'de adliye önünde yaşanan olayda, M.A., avukat olan oğlu Ö.A.’nın eski müvekkili olan Ahmet Demir’i adliye önünde tabanca ile öldürmüştü.

Olayla ilgili Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucu Mehmet A. 24 yıl hapis cezası alırken azmettirici olduğu iddiasıyla yargılanan oğlu Ö.A. beraat etmişti.

'YANLIŞ HÜKÜM' KARARI BOZDURDU

Yargıtay’ın yanlış hüküm kurulduğu gerekçeleriyle kararı bozmasının ardından yeniden başlayan yargılamanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık M.A., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık H.D. hazır bulundu. Firari avukat Ö.A.’nın katılmadığı duruşmada savunma yapan M.A., olayın nedeninin Ahmet Demir’in sosyal medyadan kendisine ettiği ağır küfürler olduğunu belirterek, "Ben sokaktan gelme bir insanım. Bizim bulunduğumuz ortamlarda bu tür küfürler olmaz. Olursa bir bedeli olur" dedi.

"KENDİME AR ETTİM, VURDUM"

Amacının yaralamak olduğunu, öldürmek kastının olmadığını dile getiren M.A., "Bunu kendime ar ettim, gittim vurdum. Başka kimsenin suçu yok. Olay, bireysel olayımdır. Oğlum hakkındaki azmettirme iddiasını kabul etmiyorum" diye konuştu.

Savunma avukatları maktul Ahmet Demir’in sanık M.A.’yı tahrik ettiği görüşünü savunarak, Yargıtay’ın bozma kararının hukuka aykırı olduğunu, mahkemenin ilk kararında direnmesi gerektiğini ve dosyanın Yargıtay Genel Kurulu’nda tartışılması gerektiğini ifade ettiler.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Savcılık makamı firari olan avukat Ö.A.’nın yurt dışına çıkıp çıkmadığının araştırılmasını ve yurtdışına çıkmış ise hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti bozma kararına uyulmasına ve Ö.A. hakkında talep edilen kırmızı bülten çıkarılmasına gelecek müzekkere doğrultusunda karar verilmesine hükmederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

