Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen dört kişilik aile, Ortaköy'de midye, tavuk tantuni ve sucuk yedikten sonra fenalaştı. İki kardeşin ardından bugün de anne hayatını kaybetti. Feci olay gıda güvenliğini bir kez daha gündeme taşırken Türkiye Hastanesi’nden Prof. Dr. Sabahattin Destek, uygun hijyen koşullarına uyulmadan saklanan ve servis edilen gıdalara dikkat çekti.

Ortaköy’de yedikleri yemek nedeniyle zehirlendikleri iddia edilen ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) dün vefat ederken, anne Çiğdem B.’nin de bugün hayatını kaybettiği bildirildi. Baba Servet B.'nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

BULANTI, KUSMA, KARIN AĞRISIYLA KENDİNİ BELLİ EDİYOR

Yaşanan acı olay gıda güvenliği konusunda kamuoyunda zaten var olan endişeleri arttırdı. Peki, gıda zehirlenmesi neden olur? Gıda zehirlenmesi belirtileri neler? Konuyla ilgili önemli bilgiler aktaran Türkiye Hastanesi’nden Prof. Dr. Sabahattin Destek, “Gıda zehirlenmesi; bakteri, virüs, parazit içeren yiyeceklerin yenmesinden ortalama 1-6 saat içinde kendini gösteriyor. Şiddetli bulantı, kusma, karın ağrısı, ateş, kas kasılması gibi durumlarla kendini gösteren ve özellikle çocuklarda, yaşlılarda, gebelerde hızlı ilerleyen bir süreç. Bazen ölümlere de neden olabilen bir durum” dedi.

KÖTÜ HİJYEN KOŞULLARI TEMEL FAKTÖR…

Gıda zehirlenmesinden çocukların daha fazla etkilenebileceğinin altını çizen Destek “Buradaki feci olayda da önce çocuklar etkilenmiş. Yenen midye ve deniz mahsulü tarzı besinler de büyük ihtimalle kötü hijyen koşullarında hazırlanmış. Bu koşullar ve soğuk zincire uyulmadan bekletilmesi, gerekli temizlik şartlarına uyulmamasına bağlı olarak bakteri üremesiyle, gıdada toksinlerin artmasıyla ve o toksinlerin alımıyla olmuş olabilir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Sabahattin Destek

BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF OLANLARDA HIZLI İLERLİYOR

İçerik Editörü Gülcan Ayboğan’ın “Aynı mekanda bu yiyeceklerden yiyip sağlığı olumsuz etkilenmeyenler var. Bu durumu nasıl açıklayabiliriz” sorusuna ise “Kişinin bağışıklık sisteminin güçlü olması bu durumu etkiler. Aynı gıda yenmesine rağmen bağışıklığı düşük olan çocuklarda bakteriyel toksinler çocuğun sinir sistemini etkilemiş ve çocukta ağır tahribata neden olmuş. Maalesef annenin de vefat etmesi, onun da bağışıklık sisteminin düşük olduğunu gösteriyor. Baba en immün sistemi dirençli kişiymiş ki hala yaşamaya devam ediyor. Sonuç olarak aynı lokantada yiyen kişiler immün sistem ve beden sağlığına, geçirdiği hastalık ve alerjik duyarlılıklarına bağlı olarak az ya da çok etkilenebilir” şeklinde cevap verdi.



MELİN ÖZTÜRK

Haberle İlgili Daha Fazlası