Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %2,35 yükselerek 13.093’ten kapandı. Gelecek hafta iç piyasalarda önemli bir gündem bulunmazken, dikkatler çatışma bölgesinde ve petrol fiyatlarında olacak. Petrol fiyatları haftayı 100 doların üzerinde tamamlarken, borsada en çok yükselen hisseler arasında enerji hisselerinin ağırlığı dikkat çekti. Analistler BİST 100 endeksinde 12.700’ü ilk destek ve 13.550’yi ilk direnç olarak gösteriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda oldukça hareketli bir hafta geride kalırken, içeride Merkez Bankasının faiz kararı en önemli gündem maddesi olarak takip edildi. Mart başında jeopolitik risklerde yaşanan artışın da etkisiyle piyasayı %40’tan fonlamaya başlayan TCMB; beklentilere paralel olarak bu haftaki toplantıda politika faizini %37’de sabit bıraktı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Öte yandan merkez bankası, 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını da açıkladı. Buna göre ekonomistlerin 2026 sonu için yıllık enflasyon tahminleri ortalama %25,38 oldu. Söz konusu tahmin, önceki ay %24,11 seviyesinde bulunuyordu.

Cari İşlemler Dengesi de haftanın önemli verileri arasında yer alırken, ocak ayında Türkiye'nin cari işlemler hesabı 6 milyar 807 milyon dolar açık verdi.

KÜRESEL PİYASALAR

Bu hafta Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar ve petrol fiyatlarının seyri küresel piyasalarda odak noktası olmaya devam etti. Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması ve çatışmalarda bölgedeki enerji tesislerinin de hedef alınmasının etkisiyle, 100 doların üzerinde kapanış yaptı. Piyasaların, Orta Doğu kaynaklı haber akışına yüksek hassasiyetinin sürmesi bekleniyor.

BORSA YÜKSELDİ

Geçen hafta %-6,74 gerileyen borsa endeksi, bu hafta %2,35 değer kazandı ve 13.093 seviyesinden kapanış yaptı. Hafta içerisinde en yüksek 13.441’i gören endeks, ardından yönünü aşağı çevirse de 13.000’in üzerinde tutunmayı başardı.

Gelecek hafta iç piyasalarda önemli bir gündem maddesi bulunmazken, dikkatler çatışma bölgesinde ve petrol fiyatlarında olacak. Analistler, BİST 100’de 12.700’ü ilk destek ve 13.550’yi ise ilk direnç olarak gösteriyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamında en çok yükselen hisseler şöyle sıralandı:

-YEOTK: 49,84 TL (%27,14)

-DAPGM: 13,30 TL (%20,14)

-ENJSA: 120,30 TL (%16,23)

-TKFEN: 85,00 TL (%15,25)

-TUREX: 7,83 TL (%15,15)

-AKSEN: 77,55 TL (%13,96)

-BIMAS: 707,00 TL (%13,85)

-BTCIM: 6,17 TL (%13,00)

-SASA: 2,46 TL (%10,81)

-ASTOR: 194,90 TL (%10,30)

Yükselenler arasında, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket hisselerinin ağırlıkta olduğu görüldü.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında en çok düşen hisseler ise şunlar oldu:

-GRSEL: 331,00 TL (%-10,72)

-EFOR: 17,17 TL (%-9,11)

-SOKM: 54,80 TL (%-8,28)

-ALTNY: 15,00 TL (%-7,41)

-ULKER: 109,00 TL (%-5,87)

-EKGYO: 20,00 TL (%-4,58)

-VAKBN: 32,80 TL (%-4,54)

-HALKB: 41,52 TL (%-4,33)

-RALYH: 139,80 TL (%-4,25)

-FENER: 2,94 TL (%-3,92)

