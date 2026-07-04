İhlas Haber Ajansı
Otomobil tıra ok gibi saplandı! Baba oğul oracıkta can verdi
Kocaeli'de tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken feci kazada otomobil sürücüsü ile babası hayatını kaybetti.
Özetle DinleOtomobil tıra ok gibi saplandı! Baba oğul oracıkta...
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Körfez ilçesi D100 Karayolu Hacıosman Mahallesi mevkiinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu baba ve oğul hayatını kaybetti.
- Kaza, Emin Tolgay'ın (24) kullandığı 41 APR 786 plakalı otomobilin bir tıra arkadan çarpmasıyla meydana geldi.
- Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı tırın altına girerek tavan kısmı preslendi.
- Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekipleri sürücü Emin Tolgay ile babası Musa Tolgay'ın (53) hayatını kaybettiğini belirledi.
- Cenazeler kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Körfez ilçesi D100 Karayolu Hacıosman Mahallesi mevkiinde edinilen bilgiye göre, Emin Tolgay'ın (24) kullandığı 41 APR 786 plakalı otomobil, bir tıra arkadan çarptı.
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BAB AOĞUL CAN VERDİ
Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı tırın altına girerek tavan kısmı preslendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Emin Tolgay ile babası Musa Tolgay'ın (53) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından cenazeler kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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