Isparta’nın Eğirdir ilçesinde park halindeki bir araçta ölü bulunan 22 yaşındaki Ufuk Erdoğan ile 21 yaşındaki Cansu Zengin’e yapılan ön otopside şüpheli bir bulguya rastlanmadı. Gençlerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan numuneler adli tıp incelemesine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde park halindeki araçta hayatını kaybeden iki gencin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Ufuk Erdoğan ve Cansu Zengin’in ön otopsilerinde şüpheli bir bulguya rastlanmazken, kesin ölüm nedenlerinin adli tıp incelemeleri sonucunda belirleneceği bildirildi.

SİLAH VE KESİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün saat 13.30 sıralarında bir araçta Ufuk Erdoğan (22) ile Cansu Zengin (21) ölü bulunmuştu.

Yapılan ön incelemelerde olay yerinde ateşli silah ile kesici veya delici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmazken, aracın gece saatlerinde olay yerine geldiği tespit edilmişti.

Park halindeki araçta ölü bulunmuşlardı! Ön otopsi sonucu belli oldu

ÖN OTOPSİ TAMAMLANDI

Olay yerindeki incelemelerin ardından gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Burada yapılan ön otopside şüpheli bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, gençlerden alınan biyolojik numuneler detaylı inceleme yapılmak üzere Antalya ve İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlıklarına gönderildi. Gençlerin kesin ölüm nedeninin yapılacak toksikolojik ve laboratuvar tetkikleri sonucu belirleneceği öğrenildi.

Park halindeki araçta ölü bulunmuşlardı! Ön otopsi sonucu belli oldu

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden gençlerden Ufuk Erdoğan’ın cenazesinin Eğirdir Hızırbey Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Burhan Çavuş Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. Cansu Zengin için ise bugün Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki Çarşı Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacağı, ardından naaşının Çay Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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