Düzce’de bir pasajın bodrum katında erkek cesedi bulundu. Hayatını kaybeden kişinin 36 yaşındaki Zeki Onur Garip olduğu belirlenirken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netleşeceği bildirildi.

Olay, Düzce Merkez Şerefiye Mahallesi Ümit Sokak üzerinde bulanan bir binada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bodrum katta bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Pasajda şüpheli ölüm: Cesedini vatandaşlar buldu

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, cesedin kimliğinin tespit edilmesi için isim belirleme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmada şahsın 36 yaşındaki Zeki Onur Garip olduğu belirlendi.

Pasajda şüpheli ölüm: Cesedini vatandaşlar buldu

OTOPSİ YAPILACAK

Olayla ilgili inceleme sürerken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Savcılık olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası