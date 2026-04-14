Kahramanmaraş merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden sahte ilanlarla "nitelikli dolandırıcılık" yapan bir şebeke çökertildi. Sosyal medya üzerinden ürün satışı bahanesiyle haksız kazanç sağlayan şüphelilerin banka hesaplarında 200 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi. Operasyon kapsamında 8 zanlı yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya uygulamaları ve internet siteleri üzerinden sahte hesaplar açarak ürün satışı ilanları verdikleri tespit edildi.

200 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin söz konusu ilanlar aracılığıyla vatandaşlardan "ürün bedeli, kapora, kargo ve iade" gibi çeşitli adlar altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 200 milyon TL’lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kahramanmaraş merkezli Ankara, Balıkesir, İstanbul ve Manisa illerinde belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu tespit edilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 akıllı cep telefonu, 8 SIM kart ve 1 SSD karta el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

