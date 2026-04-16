Sakarya'da hareketli gece! Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak yakalandı
Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırıların şokunu atlatamamışken Sakarya'da da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Bir şahıs, 3 sokak boyunca polisle çatıştı. Ekipler, saldırganı bir okulun önünde vurarak etkisiz hale getirdi.
- Çatışma Hızırtepe Mahallesi'nde yaşandı.
- Şahıs 3 sokak boyunca polisle çatıştı.
- Çatışma sonucu bazı araç ve evlere kurşun isabet etti.
- Etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye sevk edildi.
- Çatışma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının şoku henüz atlatılamamışken, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
OKUL ÖNÜNDE VURULARAK YAKALANDI
Hızırtepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı polisle 3 sokak boyunca çatışan şahıs, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi. Çatışmanın yaşandığı sokaklarda Polis Özel Harekat ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.
ÇATIŞMADA BAZI ARAÇ VE EVLER ZARAR GÖRDÜ
Etkisiz hale getirilen şahıs ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Meydana gelen çatışmada, bölgede bulunan bazı araç ve evlere de kurşun isabet ettiği belirlendi.
ŞAHSIN VURULDUĞU ANLAR KAMERADA
Filmleri aratmayan çatışma anı ve şahsın vurularak etkisiz hale getirilmesi saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.