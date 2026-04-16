Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırıların şokunu atlatamamışken Sakarya'da da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Bir şahıs, 3 sokak boyunca polisle çatıştı. Ekipler, saldırganı bir okulun önünde vurarak etkisiz hale getirdi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının şoku henüz atlatılamamışken, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

OKUL ÖNÜNDE VURULARAK YAKALANDI

Hızırtepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı polisle 3 sokak boyunca çatışan şahıs, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi. Çatışmanın yaşandığı sokaklarda Polis Özel Harekat ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ÇATIŞMADA BAZI ARAÇ VE EVLER ZARAR GÖRDÜ

Etkisiz hale getirilen şahıs ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Meydana gelen çatışmada, bölgede bulunan bazı araç ve evlere de kurşun isabet ettiği belirlendi.

ŞAHSIN VURULDUĞU ANLAR KAMERADA

Filmleri aratmayan çatışma anı ve şahsın vurularak etkisiz hale getirilmesi saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

