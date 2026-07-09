Sakarya'da 10 milyon 680 bin lira değerinde 5 bin 420 taklit forma ve spor ayakkabı ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

SAHTE FORMA VE AYAKKABI ELE GEÇİRİLDİ

Karapürçek, Pamukova ve Sapanca ilçelerinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 7 milyon 350 bin lira olan farklı markalara ait 4 bin 466 taklit takım forması ile 3 milyon 330 bin lira değerinde çeşitli markalarda sahte 954 spor ayakkabı ele geçirildi.

Sakarya'da milyonlarca liralık sahte forma ve ayakkabı ele geçirildi

Operasyona ilişkin 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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