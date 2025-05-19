Şampiyonluk gecesinde skandal görüntüler! Uzun namlulu silahla havaya ateş açan şahıs gözaltında
Galatasaray, Süper Lig’deki üst üste 3. şampiyonluğunu ilan etti ve toplamda 25'inci lig kupasına kavuştu. Kutlamalar dün akşamdan itibaren başlarken, eğlencenin dozu zaman zaman kaçtı. Bağcılar'da uzun namlulu silahla havaya ateş açtığı görülen bir şahıs, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
Galatasaray, Süper Lig’deki üst üste 3. şampiyonluğunu dün akşam ilan etti.
Sarı-Kırmızılılar, lig tarihinde toplamda 25. kupasına kavuştu. Kutlamalar dün akşamdan itibaren başlarken, eğlencenin dozu zaman zaman kaçtı.
KUTLAMALARDA HAVAYA ATEŞ AÇTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şampiyonluğu havaya pompalı tüfekle ateş ederek kutladığı belirlenen K.T. (25) gözaltına alındı.
Olayda kullandığı silahla yakalanan K.T. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlem yapıldı.