Şampiyonluk gecesinde skandal görüntüler! Uzun namlulu silahla havaya ateş açan şahıs gözaltında

Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Mayıs 2025 14:56 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 15:07 - Güncelleme:

Galatasaray, Süper Lig’deki üst üste 3. şampiyonluğunu ilan etti ve toplamda 25'inci lig kupasına kavuştu. Kutlamalar dün akşamdan itibaren başlarken, eğlencenin dozu zaman zaman kaçtı. Bağcılar'da uzun namlulu silahla havaya ateş açtığı görülen bir şahıs, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş