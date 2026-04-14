Anadolu Ajansı • İlkadım
Samsun'da 96 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari suç makinesi yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde 38 ayrı suçtan 96 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
SUÇ MAKİNESİ YAKALANDI
Ekipler, hakkında 38 ayrı suçtan toplam 96 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y'yi kovalamaca sonucu yakaladı.
G.Y’nin, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından arandığı belirlendi.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR