İstanbul Devlet Opera ve Balesi koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, oturduğu binanın 5’inci katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gedik’in ölümü sanat camiasında büyük üzüntüye neden olurken, cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Opera dünyasından gelen acı haber sanat camiasında büyük üzüntü yaşattı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısı olan Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti.

Sanat camiasını sarsan olay! Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti

BALKONDAN DÜŞTÜ

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, oturduğu 13 katlı binanın 5’inci katındaki dairesinin balkonundan bahçeye düştüğü öğrenildi. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sanat camiasını sarsan olay! Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Gedik, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gedik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sanat camiasını sarsan olay! Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti

AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gedik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde bir süre bekleyen aile gözyaşlarına boğuldu. Gedik'in cenazesi buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Sanat camiasını sarsan olay! Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti

Haberle İlgili Daha Fazlası