Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan 6 katlı Bülent Apartmanı, bina sakinlerinin kolonlardan ses geldiği yönündeki ihbarı üzerine tedbir amaçlı boşaltıldı. Olayın ardından bölgeye AFAD, zabıta, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa’da 6 katlı binada alarm! AFAD ve polis devrede

GÜVENLİK ŞERİDİ OLUŞTURULDU

Cengiz Topel Mahallesi’nde yer alan apartmanda yaşayan vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirilirken, bina çevresinde güvenlik şeridi oluşturuldu. Ekipler, olası risklere karşı apartmana girişleri geçici olarak durdurdu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, binada teknik inceleme ve ölçümler devam ediyor. Yapılacak detaylı değerlendirme sonucunda apartmanın yapısal durumu netlik kazanacak. İnceleme sonuçlarına göre binanın kullanımına ilişkin kararın ilgili kurumlar tarafından açıklanacağı öğrenildi.

