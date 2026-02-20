Şanlıurfa'da inşaat alanında oynayan Suriye uyruklu 11 yaşındaki Gazale Şeriy ve kardeşi 2 yaşındaki Ahmet Şeriy'in üzerine demir profil düştü. Talihsiz kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Koçören Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanında oyun oynayan Suriye uyruklu Gazale Şeriy ve Ahmet Şeriy'in üzerine demir profil düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇOCUKLAR OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, çocukların hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çocukların cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası