"Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Mahkeme Alican Uludağ'ın tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Evinde arama yapılan Uludağ, ifadesinin alınması için Ankara'dan İstanbul'a getirildi. İfadesi alınan Uludağ sonrasında tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Alican Uludağ çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

