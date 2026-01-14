Şanlıurfa'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 126 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde arama gerçekleştirdi.

Otomobilin torpido kısmı, göğüslüğün iç bölümü ve orta konsolun altına gizlenmiş gümrük kaçağı telefon bulan ekipler, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 iş yerinde de arama yaptı.

126 GÜMRÜK KAÇAĞI TELEFON ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 126 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

