Şanlıurfa'da su kanalına düşmüştü! Cesedi 18 gün sonra Suriye'de bulundu
Şanlıurfa'da otomobiliyle su tahliye kanalına düşen Halil Gündüz'ün cansız bedeni 18 gün sonra Suriye'de bulundu. Gündüz bugün memleketinde toprağa verildi.
29 Aralık 2025'te Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında okulların tatil olacağından ötürü baba Halil Gündüz, çocuklarını ve yeğenlerini Şanlıurfa merkezde yatılı olarak kaldıkları okuldan alıp evine dönmek istemişti.
Kar yağışı nedeniyle Gündüz'ün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak tahliye kanalına devrilmişti. Otomobildeki öğrenciler Ömer, Mustafa ve Ali Gündüz'ün cansız bedeni sudan çıkarılmıştı.
CESEDİ SURİYE'DE BULUNDU
Sürücü Halil Gündüz'ün cesedi ise 18 günlük arama kurtarma çalışmaları sonucunda Suriye'de Barış Pınarı Harekat Bölgesi Telabyad sınırları içinde bulundu.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya getirilen Halil Gündüz'ün cenazesi, bugün Şeyh Hayati Harrani camisinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde aile mezarlığına defnedildi.