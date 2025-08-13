Şarampole uçan araç hurdaya döndü! Öğretmen hayatını kaybetti

Şile Yolunda Yelda Karaduman (40) idaresindeki 34 BTC 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karaduman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Öğretmen olduğu öğrenilen Karaduman'ın cenazesi, olay yerindeki çalışmanın ardından morga kaldırıldı.