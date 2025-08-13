Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Şarampole uçan araç hurdaya döndü! Öğretmen hayatını kaybetti

Şarampole uçan araç hurdaya döndü! Öğretmen hayatını kaybetti

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeki araç şarampole devrildi. Feci kazada otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti.

Şile Yolunda Yelda Karaduman (40) idaresindeki 34 BTC 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karaduman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Şarampole uçan araç hurdaya döndü! Öğretmen hayatını kaybetti - 1. Resim

Öğretmen olduğu öğrenilen Karaduman'ın cenazesi, olay yerindeki çalışmanın ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

