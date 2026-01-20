Samsun merkezli yürütülen 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tespit edilirken, adli süreç sonunda toplam 6 kişi tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Samsun'un Terme ilçesinde araç satın almak isteyen bir vatandaşın 570 bin TL dolandırıldığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, mağdurdan alınan paranın farklı şahıslara ait banka hesapları üzerinden aktarıldığı, son aşamada ise bir iş yerinde pos cihazı kullanılarak çekildiği, elde edilen paranın olayla bağlantılı şüpheliler arasında paylaştırıldığı banka kayıtları ve kamera görüntüleriyle tespit edildi.

'Sazan sarmalı' dolandırıcılığı operasyonu: 6 kişi tutuklandı!

Soruşturma kapsamında 9 şüpheli belirlenirken, düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden B.Z. isimli şahsın, 13 ayrı dolandırıcılık dosyasından 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 2 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Terme Adliyesi'ne sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı. Cezaevinde bulunan 2 şüpheli ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla alınan ifadelerinin ardından tutuklanarak soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 6'ya çıkmış oldu.

