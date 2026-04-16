Diyarbakır'da pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan bir şahıs, polis ekiplerinin çalışması ile etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Şahsın, olayı gerçekleştirmeden önce polisi arayarak, "Elimde silah var, durumum iyi değil, alkollüyüm, sağa sola sıkacağım." ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Dağkapı Meydanı'nda 38 yaşında V.G. isimli şahıs, polisi arayarak "Elimde silah var, durumum iyi değil, alkollüyüm, sağa sola sıkacağım." ihbarında bulundu.

MEYDANDA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Elindeki pompalı tüfekle bir süre ilerleyen şahıs, Dağkapı Meydanı'nda havaya rastgele ateş açtı. Bir süre ikna edilmeye çalışılan şahıs, polis ekiplerinin üzerine atlaması ile etkisiz hale getirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İnfiale yol açan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

