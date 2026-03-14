Şırnak’ın Cizre ilçesinde sokakta yürüyen Davut Aktaş, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kafasından vurularak ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Dağkapı Mahallesi Nuh Nebi Camisi arkasında yaşandı. İddialara göre sokakta yürüyen Aktaş, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

BAŞINDAN VURULDU

Kafasından vurulan Aktaş kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan Aktaş'a olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aktaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken ekipler fail veya failleri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

