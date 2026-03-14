Şırnak'ta kanlı pusu! Cami arkasında vuruldu
Şırnak’ın Cizre ilçesinde sokakta yürüyen Davut Aktaş, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kafasından vurularak ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
- Olay Dağkapı Mahallesi Nuh Nebi Camisi arkasında yaşandı.
- Sokakta yürüyen Aktaş, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
- Aktaş kafasından vuruldu ve olay yerinde kanlar içerisinde yere yığıldı.
- Saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçtı.
- Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Ağır yaralanan Aktaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Hastanede tedavi altına alınan Aktaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
- Ekipler fail veya failleri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
Olay Dağkapı Mahallesi Nuh Nebi Camisi arkasında yaşandı. İddialara göre sokakta yürüyen Aktaş, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
BAŞINDAN VURULDU
Kafasından vurulan Aktaş kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan Aktaş'a olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aktaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken ekipler fail veya failleri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.