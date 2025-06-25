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Sivas'ta otomobil ile panelvan çarpıştı! Korkunç kazada ölü var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sivas&#039;ta otomobil ile panelvan çarpıştı! Korkunç kazada ölü var
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas'ta otomobil ile panelvan kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Sivas'ta B.K. yönetimindeki panelvan ile İ.K. yönetimindeki otomobil Sivas-Karaçayır yolu Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan M.K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü İ.K, A.N.K, H.İ.K, R.K, Ş.K. ve panelvanda bulunan E.K, Y.V. ve T.E.A. yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile panelvan çarpıştı! Korkunç kazada ölü var - 1. Resim

PANELVAN SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, M.K'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinden kaçan panelvan sürücüsü B.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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