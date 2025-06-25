Sivas'ta otomobil ile panelvan çarpıştı! Korkunç kazada ölü var

Kazada, otomobilde bulunan M.K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü İ.K, A.N.K, H.İ.K, R.K, Ş.K. ve panelvanda bulunan E.K, Y.V. ve T.E.A. yaralandı.

PANELVAN SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, M.K'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinden kaçan panelvan sürücüsü B.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.