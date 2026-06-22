Tatil için Antalya'ya gelen turist, ormanda kendini astı
Tatil için Antalya'ya gelen ve dönüş uçağına binmeyen kayıp Polonya vatandaşı turist, ormanlık alanda bel çantasıyla kendini asarak intihar etmiş halde bulundu.
- Polonya vatandaşı Grzegorz Stefan Krzywania, 17 Haziran'da otelden ayrıldıktan sonra uçuşuna katılmadı ve kendisinden haber alınamadı.
- Güvenlik güçleri, şahsın bulunması için güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, hastaneleri ve taksi duraklarını kontrol etti, konaklama tesislerini ve sahil kesimini araştırdı.
- Yapılan çalışmalarda şahsa ulaşılamaması üzerine arama faaliyetleri genişletildi.
- 22 Haziran'da Göynük'teki ormanlık alanda yapılan incelemede, kayıp şahsın ana yoldan yaklaşık 200 metre içeride bir ağaca kendini asarak intihar ettiği belirlendi.
- Hayatını kaybeden turistin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otele konaklamak amacıyla gelen 44 yaşındaki Polonya vatandaşı Grzegorz Stefan Krzywania'nın, 17 Haziran'da otelden ayrıldıktan sonra uçağa binmesi gerekirken uçuşa katılmadığı ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.
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TEK TEK İNCELENDİ
İhbar üzerine güvenlik güçlerince şahsın bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından güvenlik kamerası kayıtları incelendi, ilçedeki hastaneler kontrol edildi, taksi duraklarında araştırma yapıldı ve bölgedeki konaklama tesislerinin kayıtları gözden geçirildi. Ayrıca sahil kesiminde de arama faaliyetleri yürütüldü.
ORMANDA KENDİNİ ASMIŞ
Yapılan çalışmalarda şahsa ulaşılamaması üzerine arama faaliyetleri genişletildi. İstihbarat timleri, JASAT ekipleri ve Kemer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı personelince sürdürülen araştırmalar kapsamında, 22 Haziran'da Göynük'teki ormanlık alanda inceleme gerçekleştirildi.
Ekipler, kayıp olarak aranan kişinin bölgede ana yoldan yaklaşık 200 metre içeride ağaca, kaybolduğunda üzerinde bulunan bel çantası vasıtasıyla kendini asarak intihar ettiğini belirledi. Hayatını kaybeden turistin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.