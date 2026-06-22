Gökkyüzünde serbestçe dolaşan ve bir şehri yok edebilecek büyüklükteki 25 bin asteroidin yüzde 55'inin nerede olduğu henüz bilinmiyor.

İnsanlık, şehirleri tek bir darbeyle haritadan silebilecek asteroit tehdidine karşı hazırlıksız durumda.

Washington Post'un haberine göre NASA, Dünya'ya yakın yörüngelerde bulunan 40 binden fazla asteroidi kayıt altına aldı. Ancak bir şehri yok edecek büyüklükteki yaklaşık 25 bin asteroidin yalnızca yüzde 45'i tespit edildi.

Geriye kalan binlerce gök cisminin nerede olduğu ise bilinmiyor.

25 bin katil asteroitten sadece yüzde 45i biliniyor! Yetkililer açıkladı: Bir şehri saniyeler içinde yok edebilir, hazır değiliz!

HİROŞİMA'NIN BİNLERCE KATI GÜCÜNDE YIKIM SİMÜLASYONU

Yaklaşık 500 fit büyüklüğündeki bir asteroidin alçak irtifada patlaması durumunda ortaya çıkacak sonuçları, NASA öncülüğünde yapılan simülasyonlarda tespit edildi.

Muhtemel bir çarpışma simülasyonda Hiroşima'ya atılan atom bombasının binlerce katı büyüklüğünde, yani 60 ila 105 megaton arasında bir enerjiyi açığa çıkardı.

9 mil yarıçapındaki her şeysaniyeler içinde küle dönerken, gelen yıkım patlama merkezinden 75 mil uzaklığa kadar ulaştı. Uzmanlara göre bu büyüklükteki bir asteroidin Dünya'ya çarpma riski, bir insanın uçak kazasında ölme riskinden tam bin kat daha yüksek.

25 bin katil asteroitten sadece yüzde 45i biliniyor! Yetkililer açıkladı: Bir şehri saniyeler içinde yok edebilir, hazır değiliz!

YENİ TELESKOPLAR GÖREVE HAZIRLANIYOR

Bilim insanları, asteroid tehdidine karşı ilk adımın erken tespit olduğunu söyledi.

Şili'de bulunan Vera C. Rubin Gözlemevi gökyüzünü taramaya başlarken, NASA da 2027 yılında NEO Surveyor adlı uzay teleskobunu fırlatmaya hazırlanıyor. Yeni teleskobun, yer tabanlı sistemlerin göremediği karanlık ve ısıyı emen asteroidleri tespit etmesi hedefleniyor.

25 bin katil asteroitten sadece yüzde 45i biliniyor! Yetkililer açıkladı: Bir şehri saniyeler içinde yok edebilir, hazır değiliz!

NASA'NIN ASTEROİT SAPTIRMA TESTİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

NASA, 2022 yılında gerçekleştirdiği DART göreviyle bir asteroidin yörüngesini başarıyla saptırmıştı. Ancak ABD basınına konuşan uzmanlar, bugün acil bir tehdit keşfedilse Dünya'nın elinde hazır bekleyen bir uzay aracı bulunmadığına değindi.

NÜKLEER SEÇENEK MASADA

Uzmanların masaya yatırdığı bir diğer güçlü saptırma yöntemi olan nükleer bombalar ise uluslararası hukuk engeline takıldı. 1963 Sınırlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması uzayda bu silahların patlatılmasını kesin olarak yasakladı.

"BİR STADYUM PARASINA GEZEGEN KORUNABİLİR"

Washington Post'ta yer alan değerlendirmelere göre, DART benzeri 10 hazır müdahale aracının maliyeti yaklaşık 3,25 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Washington'da inşa edilecek yeni futbol stadyumunun 4 milyar dolarlık maliyeti göz önüne alındığında, insanlık bir stadyum fiyatından daha ucuza tüm gezegenin koruma kalkanını kurma fırsatını elinde bulunduruyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası