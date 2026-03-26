Kastamonu Cide'de 9 öğrenci, tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine işletme mühürlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede tavuk döner yiyen 9 öğrenci, kısa süre sonra mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı. Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine öğrenciler, Cide Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Yapılan ilk kontrollerde öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadığı değerlendirildi. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve işlemlerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Öğrencilerin ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Cide Kaymakamlığı koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri harekete geçti. Öğrencilerin yemek yediği işletmeden numuneler alınırken, iş yeri tedbir amacıyla mühürlendi.

İŞLETME SAHİBİ SONUÇLARI BEKLİYOR

İşletme sahibi Mücahit Hasan Ünlü ise yaptığı açıklamada, olayın yalnızca kendi işletmeleriyle sınırlı olmayabileceğini savundu. Gün içinde çok sayıda sipariş aldıklarını ve diğer müşterilerden herhangi bir şikayet almadıklarını belirten Ünlü, denetimlerde iş yerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığını ifade etti. Öğrencilerin farklı noktalarda da yemek yemiş olabileceğini dile getiren Ünlü, numune sonuçlarının beklendiğini söyledi.

Öte yandan öğrenciler, ifadelerinde saat 12.30 sıralarında yedikleri dönerin ardından rahatsızlandıklarını ve okul müdürü tarafından hastaneye götürüldüklerini aktardı.

