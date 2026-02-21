Milas’ta tefecilerin ağına düşen 2 kişi intihar etti. İntihar edenlerden birinin oğlu, babasının intikamını almak için şüpheli tefecinin oğlunu ve arkadaşını öldürdü. İntihar notları ve milyonluk senetlerin gölgesinde yürütülen operasyonda, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde tefeci ağında olduğu iddia edilen 2 kişinin intiharı, kan donduran bir intikam cinayetini ve dev bir operasyonu beraberinde getirdi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, yüksek faizle borçlandırma (tefecilik) iddiaları ve bağlantılı olaylar mercek altına alındı.

İNTİHARLAR, CİNAYETLER PEŞ PEŞE

Soruşturma dosyasında, Önder Ö. isimli şahsın yüksek faizle borçlandırıldığı ve sonrasında intihar ettiği, tefecilik mağduru olduğu belirtilen Ö.'in oğlu M.A.Ö. tarafından şüpheli M.D.'nin oğlu Ali Taha Demir ile arkadaşı Halil İbrahim Tuzcu'nun öldürüldüğü, ayrıca Serkan A. isimli bir başka şahsın da yüksek faiz karşılığı borçlandırılarak evini devrettiği ve mektup yazarak intihar ettiği iddiaları yer aldı.

2 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen planlı çalışma kapsamında 17 Şubat tarihinde Muğla’nın Milas ilçesi ile Osmaniye ilinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, intihar eden Serkan A. adına düzenlenmiş 1 milyon 500 bin TL tutarında senet fotokopisi, intihar eden Önder Ö. adına düzenlenmiş 1 milyon 650 bin TL tutarında senet fotokopisi, 5 milyon TL tutarında bir adet senet ile çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Serkan A.

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli ise gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.B. isimli şahıs serbest bırakılırken, M.D., N.B., A.T. ve G.K. isimli 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve dosya kapsamında yeni gelişmelerin olabileceğini bildirdi.

