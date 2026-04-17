İhlas Haber Ajansı
Türk bayrağını yakan kız çocuğu hakkında dikkat çeken karar
Sosyal medyada Türk bayrağını yaktığı görüntüleri paylaşan 15 yaşındaki kız hakkında adli kontrol kararı verildi. Mahkeme, çocuk için 8 hafta boyunca haftada 2 gün “milli değerlere yönelik bilinçlendirme eğitimi” uygulanmasına hükmetti.
15 yaşındaki bir kızın sosyal medya hesabından Türk bayrağını çakmakla yaktığı anları kaydettiği görüntüler üzerine siber suçlarla mücadele ekipleri harekete geçti ve kız hakkında 'milli değerlere yönelik bilinçlendirme eğitimi' kararı alındı.
Sosyal medya hesabından, arkadaşlarıyla görüntülü konuşan 15 yaşındaki kız, Türk bayrağını çakmakla yaktığı anları kayda aldı. O anları izleyen diğer kullanıcılar duruma tepki gösterdi.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Ekiplerce kimliği tespit edilen şüpheli İ.N.B. (15) gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DİKKAT ÇEKEN KARAR
Çıkarıldığı mahkemece hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan İ.N.B. hakkında 8 hafta boyunca haftada 2 gün "Milli değerlere yönelik bilinçlendirme eğitimi" alması yönünde karar verildi.
