Ümraniye-Şile yolunda gece saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, makas atarken kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi.

Ümraniye-Şile yolunda seyir halinde olan ve alkollü olduğu öne sürülen bir sürücünün kullandığı otomobil, iddiaya göre makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI

Otomobilin sürücüsü G.Y., aynı yönde ilerleyen ticari taksiye çarptıktan sonra savrularak yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Kazanın ardından otomobilde bulunan sürücü G.Y. ile yolcu D.Y. araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Ümraniye’de feci kaza! Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle Üsküdar istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hasar gören araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

