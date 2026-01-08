Urla'da sır ölüm: CHP’li başkan aday adayı korkunç halde bulundu
İzmir'de geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP'den Urla Belediye Başkan Aday Adayı olan Burak Ulamışlı, elleri ve ayakları bağlı şekilde denizde ölü bulundu.
Urla’da akşam saatlerinde yaşanan olayda, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Urla Belediye Başkan aday adayı olduğu belirtilen Burak Ulamışlı ölü olarak bulundu. Ulamışlı’nın cansız bedeni, elleri ve ayakları tekneye bağlı halde denizde fark edildi.
Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki çocuk babası Ulamışlı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cesedin tekneye bağlı şekilde bulunması nedeniyle olayın cinayet olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.
Konuya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.