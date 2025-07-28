Yangına yardıma giden otomobil su tankerine çarptı! 2 yaralı

Bursa'da çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarına yardım etmek için yola çıkan otomobile su tankeri çarptı. Kazada yaralanan baba-oğul hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınına yardım etmek için yola çıkan İsa A. idaresindeki otomobil, bölgedeki çalışmalara destek vermek için yolda ilerleyen su tankerine çarptı.

Yaralılara ilk müdahaleler, çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

OTOMOBİL KULLANILMAZ HALDE

Kazada otomobilde bulunan İsa A. ve oğlu, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat yapılırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.