Yasağa rağmen denize girdi, canını zor kurtardı!

Yasağa rağmen denize girdi, canını zor kurtardı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yasağa rağmen denize girdi, canını zor kurtardı!
3. Sayfa Haberleri

İstanbul’un Şile ilçesinde yüzme yasağına rağmen denize giren bir kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Şile Kabakoz sahilinde meydana gelen olayda, dalgalar arasında kaybolan vatandaş, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

İstanbul Şile sahilinde yasak olmasına rağmen denize giren ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Şile Kabakoz köyü sahilinde öğle saatlerinde meydana geldi. Dalga boyu yüksekliği nedeniyle verilen yüzme yasağına aldırış etmeyen bir kişi, serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılarak dalgalar arasında kaybolan vatandaş kıyıya dönemeyince çevredekiler durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan cankurtaranlar, denizde çırpınan kişiyi kıyıya çıkararak kurtardı.

Kınadığı başına geldi! Trump’tan bir gaf daha: Putin'le zirve öncesi Alaska'ya 'Rusya', St. Petersburg’a 'Leningrad' dedi
