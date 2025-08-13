Yasağa rağmen denize girdi, canını zor kurtardı!

İstanbul Şile sahilinde yasak olmasına rağmen denize giren ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Şile Kabakoz köyü sahilinde öğle saatlerinde meydana geldi. Dalga boyu yüksekliği nedeniyle verilen yüzme yasağına aldırış etmeyen bir kişi, serinlemek için denize girdi.

İlgili Haber İstanbul Beykoz'da iki gün denize girmek yasaklandı

Bir süre sonra akıntıya kapılarak dalgalar arasında kaybolan vatandaş kıyıya dönemeyince çevredekiler durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan cankurtaranlar, denizde çırpınan kişiyi kıyıya çıkararak kurtardı.