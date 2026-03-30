Aksaray’da 20 yaşındaki genç, yasak ilişki yaşayan annesini birlikte olduğu kişiyle yakaladı. Çıkan tartışma sonrası öfkeli genç adamı göğsünden ve sırtından bıçaklayarak hastanelik etti. Gözaltına alınan gencin hastanedeki işlemleri sırasında olay yerine gelen anne, polisle tartışıp bir memura tokat attı. Ana -oğul gözaltına alınırken yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında yaşandı. 20 yaşındaki Cumali M., evine gittiği annesini sevgilisi olduğu iddia edilen Gökhan I. (38) ile birlikte yakaladı. Öfkeli genç eline aldığı bıçakla Gökhan I'ya saldırıp göğsünden ve sırtından bıçakladı.

KANLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Ağır yaralı şekilde evden çıkıp asansör boşluğuna kadar kaçabilen şahıs, kanlar içinde yere yığıldı. Kavga seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi apartman içerisinde yaptı.

ÖFKELİ GENÇ DURMADI

Bu sırada apartman boşluğuna gelen eli bıçaklı genç, yaralı şahsı tekrar bıçaklamak istedi. Sağlık ekipleri gence müdahale ederken, polis ekipleri olay yerine takviye ekip istedi. Polisi gören genç, elindeki bıçakla kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu genç bir arka sokaktaki arazide yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı adam, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



HASTANEDE ORTALIK KARIŞTI, ANNE POLİSİ TOKATLADI

Gözaltına alınan Cumali M., polis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi. Hastaneye oğlunun yanına gelen anne Aslı D. (38), polis ekipleriyle tartıştı. Oğlunun kelepçelerinin çıkarılmasını talep eden anneye polis ekipleri müdahalede bulundu. Genç polis memurlarına uzun süre güçlük çıkarırken, hastanede herkese bağıran anne polis memuruna herkesin içinde tokat attı.

Yediği tokatla neye uğradığını şaşıran polis memuru, bekçilerle birlikte kadını ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen kadın da oğluyla birlikte gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen anne ve oğlu, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ADAMIN DURUMU AĞIR

Ameliyata alınan Gökhan I.'nın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tokat yiyen polis memurunun da kadından şikayetçi olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası