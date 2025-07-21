Yolculukları kabusa döndü! Balıkesir’de otobüs devrildi, 27 kişi yaralandı

İzmir-İstanbul seferi yapan yolcu otobüsü Balıkesir yakınlarında şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Balıkesir yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrildiği feci bir kaza meydana geldi.

İzmir'den İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Ç.S. idaresindeki 06 VT 388 plakalı yolcu otobüsü İstanbul-İzmir Otoyolu Naipli mevkiinde şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

27 YARALI HASTANELERE SEVK EDİLİYOR

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir Batı ve Kuzey gişeleri arasında otobüsün şarampole devrildiğini aktardı.