Yolda yaptığı basit hareket ehliyetinden edecekti: Gerçek testle ortaya çıktı

Mersin'den Adana'ya giderken yolda gargara yapan sürücü Onur Mirici, polis denetiminde 1.12 promil alkollü çıktı. 6 ay ehliyetine el konulan ve para cezası verilen Mirici, yaptırdığı testte yüzde 0.10 promil çıkınca konuyu yargıya taşıdı ve cezayı iptal ettirdi.

Olay geçtiğimiz mayıs ayında yaşandı. Ailesiyle beraber Adana'dan Mersin'e giden 37 yaşındaki Avukat Onur Mirici, diş eti rahatsızlığı nedeniyle ağız bakım suyuyla gargara yaptı. 

Mirici, aracıyla yolda seyir halindeyken trafik kontrolüne girdi. Mirici, ekiplerin alkolmetreyi üfletmesiyle 1.12 promil alkollü çıktı.

TESTLE CEZAYI İPTAL ETTİRDİ

Avukat Mirici, her ne kadar alkol kullanmadığını söylese de 6 ay ehliyetine el koyuldu, 9 bin 267 lira ceza kesildi. Karakolda ifade veren Mirici, daha sonra Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde, 'etanol testi' yaptırdı, kanında 0.10 promil alkol tespit edildi.

Bunun üzerine Mirici, kendisi gibi avukat olan eşi Nalan aracılığıyla Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu ve mahkeme cezayı iptal etti.

Yaşadığı süreci anlatan avukat Onur Mirici, "Polis çevirmesine girdim ve alkolmetreye üfledim. 1.12 promil alkollü çıktım. Ehliyetime el koydular ve para cezası kestiler. Bende alkollü olmadığım için gidip kan testi yaptırdım. Test sonucu da 0.10 promil çıktı. Yoldayken ağız bakım suyuyla gargara yapmıştım. Onun içeriğinde de alkol varmış. Hiç dikkat etmemiştim" dedi.

CEZAYA İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ

Cezasının iptal edildiğini ve kararın emsal teşkil ettiğini belirten Mirici, "Alkollü araç kullanılmasına karşıyım. Vatandaşlarda alkollü araç kullanmamalı. Eğer çevirmeye girdiklerinde alkol kullanmadıkları halde başlarına böyle bir durum gelirse mutlaka kan testi yaptırsınlar ve cezaya itiraz etsinler" diye konuştu.

