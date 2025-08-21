Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yolun karşısına geçecekti... Bir anlık hatası küçük çocuğu canından ediyordu

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik'te koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa, motosiklet çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bilecik merkez Eski otogar kavşağından Tevfikbey caddesi üzerinde seyir halindeki Fadıl Ö. idaresindeki 11 ACP 182 plakalı motosiklet, koşarak yola fırlayan 7 yaşındaki M.K.'e çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında yaya M.K.'e yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

