Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yüksek tonajlı kule vinç büyük bir gürültüyle devrildi! Metrelerce yüksekten düştü, operatör mahsur kaldı

Yüksek tonajlı kule vinç büyük bir gürültüyle devrildi! Metrelerce yüksekten düştü, operatör mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir inşaat alanındaki yüksek tonajlı vinç, çöp gibi savrulduktan sonra büyük bir gürültüyle devrildi. Lüks bir otomobili hurda yığınına çeviren vincin operatörü ise kabinde mahsur kaldı. O anlar anbean kaydedildi.

Bursa'da bir inşaat sahasında şantiye alanındaki yüksek tonajlı vincin devrilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE YOLA DEVRİLDİ

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanındaki vinç, büyük bir gürültüyle yola devrildi.

Yüksek tonajlı kule vinç büyük bir gürültüyle devrildi! Metrelerce yüksekten düştü, operatör mahsur kaldı - 1. Resim

OPERATÖRÜ MAHSUR KALDI

Yola devrilen vinç içerisindeki kabinde operatör mahsur kaldı. Yol üzerinde park halinde olan lüks otomobil ise üzerine devrilen vinç sebebiyle hurda yığınına döndü. Devrilme anı ise, başka bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Dönüş yaptığı esnada, gürültüyle devrilen vinç ilk önce inşaat halindeki binaya daha sonra ise yola savruldu.

Yüksek tonajlı kule vinç büyük bir gürültüyle devrildi! Metrelerce yüksekten düştü, operatör mahsur kaldı - 2. Resim

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kabin içinde sıkışan operatör K.M.'yi kısa sürede bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yüksek tonajlı kule vinç büyük bir gürültüyle devrildi! Metrelerce yüksekten düştü, operatör mahsur kaldı - 3. Resim

Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Park halindeki lüks otomobil hurdaya döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki kentte yaz ortasında sağanak sürprizi! Trafik durdu, vatandaşlar sığınacak yer aradı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Ejegül Ovezova cinayetinden de yargılanacak! - 3. SayfaAyşe'nin katil zanlısının cinayet zinciri!İzmir'de "şezlong" kavgası kanlı bitti! Baltayla dehşet saçtı, yakalanmamak için ormanı yaktı - 3. SayfaBaltayla dehşet saçtı, yakalanmamak için ormanı yaktıMiras için babasını patlayıcıyla öldürmeye kalktı! Düzenek son anda bahçeye fırlatıldı - 3. SayfaMiras için babasını patlayıcıyla öldürmeye kalktı!Durak Ünal sırra kadem bastı! Ekipler her yerde onu arıyor - 3. SayfaDurak Ünal sırra kadem bastı! Ekipler her yerde onu arıyorBursa'da cuma namazı çıkışı silahlar konuştu! Yaralılar var - 3. SayfaCuma namazı çıkışı silahlar konuştu! Yaralılar varTekirdağ'da eşini ütüyle katletmişti! Artık gün yüzü göremeyecek - 3. SayfaEşini ütüyle katletmişti! Artık gün yüzü göremeyecek
Sonraki Haber Yükleniyor...