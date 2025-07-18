Yüksek tonajlı kule vinç büyük bir gürültüyle devrildi! Metrelerce yüksekten düştü, operatör mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Temmuz 2025 19:21 - Güncelleme: 18 Temmuz 2025 19:33 - Güncelleme:

Bursa'da bir inşaat alanındaki yüksek tonajlı vinç, çöp gibi savrulduktan sonra büyük bir gürültüyle devrildi. Lüks bir otomobili hurda yığınına çeviren vincin operatörü ise kabinde mahsur kaldı. O anlar anbean kaydedildi.

Bursa'da bir inşaat sahasında şantiye alanındaki yüksek tonajlı vincin devrilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. İlgili Haber Başakşehir'de 23 araçlık facia! Tonlarca ağırlıktaki vinç yokuş aşağı önüne geleni biçti BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE YOLA DEVRİLDİ Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanındaki vinç, büyük bir gürültüyle yola devrildi. OPERATÖRÜ MAHSUR KALDI Yola devrilen vinç içerisindeki kabinde operatör mahsur kaldı. Yol üzerinde park halinde olan lüks otomobil ise üzerine devrilen vinç sebebiyle hurda yığınına döndü. Devrilme anı ise, başka bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Dönüş yaptığı esnada, gürültüyle devrilen vinç ilk önce inşaat halindeki binaya daha sonra ise yola savruldu. İlgili Haber Erzurum'da acı olay: Devrilen vincin altında kalan operatör feci şekilde can verdi İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kabin içinde sıkışan operatör K.M.'yi kısa sürede bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Park halindeki lüks otomobil hurdaya döndü.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak