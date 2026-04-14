Zonguldak'ta AFAD İl Müdürlüğünde görev yapan arama kurtarma personeli, tüfekle vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. İntihar ettiği değerlendiriliyor.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde meydana geldi. Zonguldak AFAD İl Müdürlüğünde arama kurtarma görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası M.Ç. (43) tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Zonguldak'ta feci olay! AFAD personelinin cesedi bulundu

İNTİHAR ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde M.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

M.Ç'nin intihar ettiği tespit edildi, cenazesinin yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği bildirildi.

