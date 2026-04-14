İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta feci olay! AFAD personelinin cesedi bulundu
Zonguldak'ta AFAD İl Müdürlüğünde görev yapan arama kurtarma personeli, tüfekle vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. İntihar ettiği değerlendiriliyor.
Zonguldak AFAD'da görevli 43 yaşındaki M.Ç. tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu ve intihar ettiği tespit edildi.
- Olay, Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde meydana geldi.
- Hayatını kaybeden M.Ç.'nin 2 çocuk babası olduğu belirtildi.
- M.Ç.'nin Zonguldak AFAD İl Müdürlüğünde arama kurtarma görevlisi olarak çalıştığı bilgisi verildi.
- Cenazesinin otopsi sonrası ailesine teslim edileceği bildirildi.
Olay, Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde meydana geldi. Zonguldak AFAD İl Müdürlüğünde arama kurtarma görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası M.Ç. (43) tüfekle vurulmuş halde bulundu.
İNTİHAR ETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde M.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
M.Ç'nin intihar ettiği tespit edildi, cenazesinin yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği bildirildi.
