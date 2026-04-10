İzmir'de korkunç olay! Araç içinde kadını öldürüp intihara kalkıştı
İzmir'de bir kadın araç içerisinde silahla öldürüldü. Kadının yanındaki şahsın ise intihara teşebbüs ettiği ve ağır yaralandığı öğrenildi.
Bu sabah saat 07.35 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi'nde iddiaya göre, park halindeki bir otomobilde bulunan Nazlı Yılmaz (34) tabancayla vuruldu.
CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHARA KALKIŞTI
Araçta sürücü konumunda olan şüpheli O.K. (54) ise aynı silahla intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazlı Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralandığı tespit edilen şüpheli sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Polis ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre, şüphelinin önce Nazlı Yılmaz'ı vurduğu ardından aynı silahla intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Hastanede tedavisi süren O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.