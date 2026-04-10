Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde heyelan nedeniyle ‘1. derece afet bölgesi' ilan edilen alanda yürütülen çalışmalar sürüyor.

25 ev ve 1 caminin tahliye edildiği mahallede, afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla geçici konteynerler yerleştirildi. 2019 yılından itibaren etkili olan heyelanlar sonucu zemin yapısının bozulduğu mahallede, beton yollarda derin yarıklar oluşmuş, çok sayıda evde ciddi hasar meydana gelmişti.

AFAD ve ilgili kurumların incelemelerinde zeminde su varlığı tespit edilirken, süreç içerisinde afet bölgesi 300 dönümü aşacak şekilde genişledi. Bölgede yaşayan ve özellikle fındık arazilerine bağlı geçimini sürdüren vatandaşlar için geçici barınma alanları oluşturuldu.

AFAD tarafından tahsis edilen konteynerler araziye yerleştirilirken, vatandaşların yaz aylarında tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için geçici yaşam alanı sağlandı. RİSKLİ YAPILAR YIKILACAK Heyelan riski taşıyan yapıların bulunduğu alan için yıkım kararı alınırken, yapıların kaldırılmasının ardından bölgenin tarım arazisi olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, fındık ve tarım arazisi olan vatandaşlar için geçici olarak konteyner desteği sağlandığını belirterek "Arsin Çubuklu mahallemizde meydana gelen toprak kaymasından kaynaklı 25 ev ve 1 caminin olduğu alan afet bölgesi ilan edilmişti. İlerleyen süreçlerde geçen yıl kamulaştırması yapıldı." dedi.

Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü: Süreci takip ediyoruz. AFAD Başkanlığı ile istişare içerisindeyiz. En kısa zamanda ihalesi yapılarak hak sahipleri için konutlar yapılacak. Mağduriyet böylelikle giderilmiş olacak.

O bölgede geçtiğimiz ay içerisinde AFAD ile afetzedelere tahsis edilen konteynerlerin arazi üzerinde yerleştirmelerini yaptık. Orada yaşayan insanlara geçici olarak bu imkanı sağlamış olduk. Orada hak sahibi olan herkesin fındık arazisi var.

Yaz aylarında o arazileri ve tarlalarını işlemek isteyen vatandaşlarımıza kendilerini idame ettirebilecekleri geçici alan sağladık.

Bölgede bir yıkım kararı alındı. Yıkıldıktan sonra ilerleyen süreçlerde tarım arazisi olarak değerlendirilmesi yapılacak"

