Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kıyıya vuran ve askeri amaçlı olduğu değerlendirilen bir insansız hava aracı (İHA), güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, İHA'nın menşei ve kıyıya nasıl ulaştığı araştırılıyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, sahilde kıyıya vurmuş halde bulunan İHA'yı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri, İHA'nın bulunduğu alanı güvenlik çemberine alarak vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin vermedi. Olası bir patlayıcı riskine karşı bomba imha uzmanları da olay yerine çağrılırken, insansız hava aracı üzerinde teknik inceleme başlatıldı.

SAT KOMANDOLARI SEVK EDİLECEK

İlk değerlendirmelerde askeri amaçlı olduğu öne sürülen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemezken, güvenlik birimlerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. Bölgeye SAT komandolarının da sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

MENŞEİ NETLİK KAZANACAK

Yetkililerin gerçekleştireceği teknik incelemenin ardından İHA'nın menşei ile Karadeniz'e nasıl ulaştığının netlik kazanması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bartın ve Sakarya'da da kıyıya İHA vurmuş, ekipler olaylarla ilgili inceleme başlatmıştı.

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