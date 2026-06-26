15'inci yaşını kutlayan Türkiye'nin Ulusal Akvaryumu İstanbul Akvaryum, bugüne kadar 150'den fazla ülkeden 15 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Eğitim, koruma ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla deniz yaşamının korunmasına katkı sunan İstanbul Akvaryum, 15. yılını ziyaretçileri ve çalışanlarıyla birlikte kutluyor.

25 Haziran 2011 tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açan Türkiye’nin Ulusal Akvaryumu İstanbul Akvaryum, kuruluşunun 15. yılını kutluyor. Geçen 15 yılda 15 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Akvaryum, bugün yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin de önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

Bugüne kadar 150'den fazla ülkeden yabancı ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Akvaryum, ülkemizin uluslararası tanıtımına katkı sağlarken, deniz yaşamının tanıtılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Eğitim ve bilimsel çalışmalar alanında da önemli projeler yürüten İstanbul Akvaryum, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, 15. yıl dolayısıyla yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"15 yıl önce çıktığımız bu yolculukta insanları deniz yaşamıyla buluşturmayı, çevre koruma konusunda farkındalığı artırmayı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasına katkı sağlamayı hedefledik. Bugün milyonlarca ziyaretçiye ulaşmış olmanın ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği bulunan çalışma arkadaşlarımıza ve 15 yıldır bizi tercih eden tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz."

15 YILDA 15 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ

Açıldığı günden bu yana 7’den 70’e 15 milyondan fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Akvaryum, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turizm destinasyonlarından biri konumunda. Yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği tesis, farklı yaş gruplarına hitap eden deneyim alanlarıyla ziyaretçilerine deniz yaşamını yakından tanıma fırsatı sunarken, eğitici ve farkındalık odaklı içerikleriyle de öne çıkıyor.

150'DEN FAZLA ÜLKEDEN ZİYARETÇİ

İstanbul Akvaryum, bugüne kadar 150'den fazla ülkeden gelen milyonlarca ziyaretçiyi ağırladı. Uluslararası ziyaretçi profiliyle İstanbul'un ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan tesis, özellikle şehri ziyaret eden yabancı turistlerin seyahat planlarındaki önemli duraklardan biri haline geldi.

İstanbul Akvaryum’un uluslararası ziyaretçi profiline dikkat çeken Dilek Çapanoğlu, "Bugüne kadar 150'den fazla ülkeden misafiri ağırlamış olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. İstanbul Akvaryum olarak ülkemizin tanıtımına katkı sunmaya ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

1.500 FARKLI TÜRDEN YAKLAŞIK 17.000 CANLIYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İstanbul Akvaryum bugün 1.500 farklı türden yaklaşık 17.000 canlıya ev sahipliği yapıyor. 18 farklı tematik alan ile Türkiye'nin ulusal akvaryumu dünya denizlerinde yaşayan balık türlerini ve kara canlılarını yeni nesil teknoloji ve temalarıyla ziyaretçileri ile buluşturuyor.

Farklı coğrafyaları temsil eden yaşam alanları sayesinde ziyaretçiler, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan canlı türleri hakkında bilgi edinirken, biyolojik çeşitliliğin önemi konusunda da farkındalık kazanıyor. Karadeniz’den Pasifik’e uzanan toplam 17 tema ve 1 adet Amazon Yağmur Ormanıyla görsel bir şölen sunan İstanbul Akvaryum’a gelen yetişkin ve çocuk ziyaretçiler, dünya üzerinde oldukça nadir bulunan zehirli taş balığından, limon köpekbalıklarına, vatozlardan Türkiye’nin ilk ve tek gentoo penguenlerine kadar pek çok türde canlıyı keşfedip yakından tanıma şansına sahip oluyor.

EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARIYLA BİNLERCE KİŞİYE ULAŞIYOR

İstanbul Akvaryum, yıl boyunca gerçekleştirdiği eğitim programları, okul ziyaretleri, atölye çalışmaları ve özel etkinliklerle çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye ulaşıyor. Deniz ekosistemlerinin korunması, sürdürülebilirlik, biyolojik çeşitlilik ve çevre bilinci gibi konuların işlendiği programlarla ziyaretçilerin doğaya karşı daha bilinçli bireyler olmalarına katkı sağlanıyor.

Dilek Çapanoğlu, eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmesinde, "Deniz yaşamının korunmasının yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Eğitim ve farkındalık çalışmalarımızla çocukların ve gençlerin doğayla daha güçlü bağ kurmalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı. Çapanoğlu: “15 yıldır bizimle bu yolculuğa ortak olan tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de eğitim, koruma ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürerek daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINA KATKI SAĞLIYOR

İstanbul Akvaryum, bünyesinde bulunan canlıların bakım ve refahını en üst seviyede tutarken, nesli tehlike altında bulunan türlerin korunmasına yönelik çalışmalar da yürütüyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde (Red List) yer alan 38 canlı türünün bakım ve koruma süreçleri titizlikle sürdürülürken, 15 farklı tür için gerçekleştirilen bilimsel üreme çalışmalarıyla türlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanıyor.

Bu çalışmalar, biyolojik çeşitliliğin korunmasının yanı sıra türlerin gelecek nesillere aktarılmasına ve bilimsel bilgi birikiminin gelişmesine de destek veriyor.

Çapanoğlu, "Koruma altındaki türlerin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarımızı bilimsel yaklaşımlarla sürdürüyoruz. Türlerin devamlılığına katkı sağlayan bu çalışmalar, İstanbul Akvaryum'un en önemli sorumluluk alanlarından birini oluşturuyor. WAZA ve EAZA üyeliklerimizle canlılarımıza uluslararası standartta gerekli olan tüm koşulları sağlıyoruz" dedi.

15. YILA ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

İstanbul Akvaryum, 15. kuruluş yıl dönümü kapsamında 25-28 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Kutlama programında kortej yürüyüşleri, çocuk atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli sürpriz aktiviteler yer alacak. Kutlama programı kapsamında ziyaretçilere yönelik etkinliklerin yanı sıra, İstanbul Akvaryum'un kuruluşundan bu yana görev yapan ve 15 yıllık çalışma süresini tamamlayan çalışanlara plaket takdim edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası