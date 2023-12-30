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    AJDA PEKKAN'IN ÇOCUĞU VAR MI? Ajda Pekkan kimdir, yaşı kaçtır aslen nereli? Ajda Pekkan'ın gerçek adı nedir?

    Son günlerde Ajda Pekkan gündem olmaya başladı. Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk olan Ajda Pekkan'ın en çok yaşı ve çocuğu merak edildi. Peki, AJDA PEKKAN'IN ÇOCUĞU VAR MI? Ajda Pekkan kimdir, yaşı kaçtır aslen nereli?

    AJDA PEKKAN&#039;IN ÇOCUĞU VAR MI? Ajda Pekkan kimdir, yaşı kaçtır aslen nereli? Ajda Pekkan&#039;ın gerçek adı nedir?
    Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Show TV ekranlarında yer alan Kızılcık Şerbeti dizisine Ajda Pekkan konuk oldu. Yıllar sonra ilk defa bir dizi de yer alan Pekkan'ın özel hayatı merak edildi. Özellikle Pekkan'ın çocuğu olup olmadığı araştırıldı. İşte Ajda Pekkan'a dair her şey...

    AJDA PEKKAN'IN KİMDİR?

    12 Şubat 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gerçek Adı Ayşe Pekkan Ajda'dır. Ancak sahnede Ajda Pekkan'ı kullandı. 1970'li yıllardan bu yana Süperstar lakabıyla tanındı. İlk olarak yer aldığı sahne Los Çatikos grubuyla oldu. Sesi güçlü olmasıan rağmen 1963'te Ses dergisinin sinema artisti yarışmasını kazanınca oyuncu olarak tanındı. Şarkıcılığı ise bir yandan bırakmak istemedi. Buna rağmen 50 sinema filminde rol aldı. En çok izlenenleri ise; Şıpsevdi (1963), Hızır Dede (1964) ve Şaka ile Karışık (1965) filmleri oldu. Daha sonra şarkıcılık kariyerine devam etmek istedi ve Fikret Şeneş'in sözlerini yazdığı "Kimler Geldi Kimler Geçti", "Palavra Palavra", "Sana Neler Edeceğim", "Hoş Gör Sen", "Sana Ne Kime Ne", "Bambaşka Biri", "Uykusuz Her Gece" ve "O Benim Dünyam" gibi şarkılarıyla hafızalara kazındı.

    AJDA PEKKAN'IN ÇOCUĞU VAR MI? Ajda Pekkan kimdir, yaşı kaçtır aslen nereli? Ajda Pekkan'ın gerçek adı nedir?

    Yeşilçam Sinemasının diğer tanına kadın oyuncularından Semiramis Pekkan'ın kız kardeşidir. Semiramis Pekkan sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Amerika sinemasında a tanınıyor. Ajda Pekkan ilk evliliğini futbolcu Coşkun Sapmaz ile yaptı  ancak aynı yıl içinde boşandı. 1984 ise Ali Bars ile evlendi ancak bu evlilikte 6 yıl sürdü. 

    AJDA PEKKAN'IN ÇOCUĞU VAR MI?

    Ajda Pekkan iki evliliğinde de çocuk sahibi olmadı. Tüm hayatını kariyerine ayırdığında dair verdiği röportajla herkesi şaşırtmıştı. 1980 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmesi için bir baskı oluştu. Pekkan yarışmaya katılmayı isteksizce kabul etti. Ülke sınırları içinde beğeni kazanan "Pet'r Oil" şarkısının yarışmada on beşinci olması sebebiyle hayal kırıklığı yaşayınca bir süre dinlenmeye çekildi.

    Düzenleyen:  - Biyografi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Biyografi > AJDA PEKKAN'IN ÇOCUĞU VAR MI? Ajda Pekkan kimdir, yaşı kaçtır aslen nereli? Ajda Pekkan'ın gerçek adı nedir?
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