13 Aralık 2023 20:06 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 20:07

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Her hafta yeni bir şef ile ekranlara gelen Masterchef All Star programında bu hafta Soner Kesgin yer alacak. "Executive Şef" olarak geçen Soner Kesgin merak edildi. Tanıtım videolarında yer alan Soner Kesgin, 19 yıllık kariyerine eklediği başarıların sayısı oldukça fazla. Merak konusu olan Soner Kesgin, trendlerde üst sıralarda yer aldı.

Masterchef All Star'ın yeni şefi Soner Kesgin kim? Nerelerde aşçılık yaptı?

1999 yılında Mengen Aşçılık Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nden mezun oldu. 1999 ve 2003 yılları arasında Tampa Florida’da ilk kez profesyonel aşçılığa adım attı. Amerika, Mısır, Katar, Ummman ve Ürdün gibi ülkelerde yeteneklerini sergiledi. Türk mutfağının tanıtımını özellikle İsviçe, Avusturya, Almanya ve Hindistan'ın en lüks mekanlarında tüm dünyaya tanıttı.

19 yıllık profesyonellik hayatına "Executive Şef" unvanını aldı. Osmanlı mutfağının misyoneri olarak 2011 yılında "Gourmetreisen" yemek festivalinde boy gösterdi. Tüm dünyaya Türk mutfağını tanıtan güçlü tanıtım ve lezzetlerin başında yer aldı. Ortadoğu'daki tüm ülkelerde tanınan bir isim haline geldi.